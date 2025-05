Governo Trump estuda transmitir reality show em que imigrantes disputariam por cidadania americana

De acordo com a apresentação obtida pelo Daily Mail, que revelou a história, cada episódio do reality teria um "desafio de herança cultural", um "desafio de eliminação", uma "reunião em assembleia" e uma "votação final".

Os desafios

— A proposta, em linhas gerais, era uma celebração de ser americano e do privilégio que é poder ser cidadão dos Estados Unidos da América — disse Tricia McLaughlin, porta-voz do departamento.

Comparação com Jogos Vorazes

Ainda segundo Rob Worsoff, os detalhes do que aconteceria no programa dependem do interesse das redes de televisão e do que o Departamento de Segurança Interna estaria disposto a fazer.