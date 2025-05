Governo Trump consegue derrubar decisão liminar que havia suspendido tarifaço sobre produtos importados

O governo dos Estados Unidos conseguiu derrubar temporariamente, nesta quinta-feira (29), a decisão liminar de um tribunal de Nova York que havia suspendido na quarta-feira (28) o tarifaço sobre produtos importados nos EUA. As informações são do jornal O Globo .

A decisão, que se refere ao tarifaço apresentado por Trump em 2 de abril, foi contestada pelo governo dos EUA em instância federal ainda na quarta, quando um colegiado de três juízes do Tribunal de Comércio Internacional, com sede em Nova York, bloqueou as tarifas recíprocas anunciadas no chamado "Dia da Libertação".