Governo espanhol diz que irá demorar 'muitos dias' para conhecer causas do apagão

A ministra da Transição Ecológica da Espanha advertiu neste domingo (4) que serão necessários "muitos dias" para que se conheça a origem do grande apagão na península ibérica que paralisou o país na segunda-feira.

"Estamos falando de muitos dias", disse Sara Aagesen em uma entrevista publicada neste domingo (4) no jornal El País.

"Todas as hipóteses estão abertas", disse ela, inclusive a de um "ataque cibernético".

Quanto ao papel que as energias renováveis poderiam ter desempenhado no apagão, a ministra admitiu a possibilidade de uma anomalia nas instalações fotovoltaicas no sudoeste da Espanha, conforme já mencionado pelo operador da rede elétrica espanhola (REE).