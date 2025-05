Governo dos EUA pagará US$ 1 mil para imigrantes que decidam ir embora do país

Desde que assumiu o cargo em janeiro, o magnata republicano tomou medidas drásticas para conter a imigração. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O governo de Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (5) que fornecerá assistência de viagem e pagará US$ 1 mil aos imigrantes que usarem um aplicativo do governo para se "autodeportar".

Desde que assumiu o cargo em janeiro, o magnata republicano tomou medidas drásticas para conter a imigração e lançou uma campanha incentivando imigrantes ilegais a se "autodeportarem".

O Departamento de Segurança Interna (DHS) lançou o aplicativo móvel CBP Home para ajudar os imigrantes a notificar o governo sobre sua intenção de deixar o país.

Em um comunicado, o DHS descreveu a possibilidade de estrangeiros "receberem assistência financeira e de viagem para facilitar seu retorno ao país de origem por meio do aplicativo CBP Home" como uma "oportunidade histórica". Especificamente, eles receberão US$ 1 mil "assim que seu retorno ao país de origem for confirmado por meio do aplicativo".

O governo estima que o uso do aplicativo reduzirá os custos de deportação em aproximadamente 70%, mesmo com o pagamento da ajuda. Atualmente, o custo médio para prender, deter e remover um estrangeiro ilegal é de US$ 17.121, de acordo com o governo.

Segundo o DHS, um cidadão hondurenho já usou o programa "para obter uma passagem aérea de Chicago para Honduras".

— Se você está aqui ilegalmente, a autodeportação é a melhor, mais segura e mais econômica maneira de deixar os Estados Unidos e evitar a prisão — disse a Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, citada no comunicado.

Em uma reunião de gabinete em abril, Noem mencionou o número de "20, 21 milhões de pessoas que precisam voltar para casa".

Segundo dados oficiais, em 2022, 11 milhões de imigrantes viviam nos Estados Unidos em situação irregular ou temporária.

O governo Trump considera todos os imigrantes que entraram sem visto ou permissão como criminosos, assim como alguns daqueles que entraram com pedidos de asilo durante o governo do ex-presidente democrata Joe Biden.

De acordo com dados do governo, as autoridades detiveram mais de 168 mil imigrantes em 2025, incluindo pelo menos 600 supostos membros da gangue venezuelana Tren de Aragua, que Trump declarou uma organização "terrorista" global.

Alguns advogados de deportados negam que seus clientes sejam membros de gangues. Eles alegam que foram presos apenas por causa de suas tatuagens.