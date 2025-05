Governo dos EUA e Boeing firmam acordo para encerrar processos por 737 MAX

Segundo o Departamento de Justiça, o acordo preliminar deixaria de considerar as acusações contra a Boeing por sua conduta na certificação do 737 MAX, envolvido nos acidentes da Lion Air, em outubro de 2018, e da Ethiopian Airlines, em março de 2019, que tiraram a vida de 346 pessoas.

O restante será dividido entre US$ 244 milhões (R$ 1,38 bilhão) em multas e US$ 455 milhões (R$ 2,6 bilhões) para reforçar os programas internos de segurança, qualidade e conformidade da Boeing.

O governo americano acusou a Boeing de não ter revelado à FAA, a agência reguladora da aviação civil dos EUA, aspectos técnicos de seu software antibloqueio MCAS. Ambos os acidentes foram atribuídos a falhas no funcionamento do MCAS e à falta de treinamento dos pilotos sobre o sistema.

"Estou completamente chocada com a decisão do Departamento de Justiça de não processar a Boeing, apesar de todas as provas que temos apresentado mostrando a vileza e as mentiras da Boeing", disse Catherine Berther, que perdeu a filha Camille no acidente de Ethiopian Airlines.