Governo do Sudão nega uso de armas químicas após acusação dos EUA

"Estas acusações sem fundamento não são mais do que uma chantagem política e uma falsificação deliberada dos feitos", afirmou o ministro da Informação, Khalid al-Aiser, em um comunicado, no dia seguinte que Washington anunciou o início de sanções contra o Sudão.

O Sudão está imerso, desde abril de 2023, em uma luta sangrenta de poder entre o general Abdel Fatah al Burhan, chefe do exército, e seu ex-subordinado Mohamed Hamdan Daglo, líder das Forças de Apoio Rápido (FAR) paramilitares.

Segundo um informe do jornal The New York Times em janeiro, que citou altos cargos dos EUA, o Exército do Sudão usou armas químicas ao menos em duas ocasiões contra paramilitares em regiões remotas do país.