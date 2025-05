Governo de Trump pede à Suprema Corte que retire proteção migratória a venezuelanos

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira (1º) à Suprema Corte que autorize o fim da proteção migratória que impede a deportação de cerca de 350 mil venezuelanos do país.

Os venezuelanos foram duramente atingidos pela política antimigratória de Trump, cuja secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, revogou a extensão do Status de Proteção Temporária (TPS), que protege centenas de milhares de pessoas da deportação e lhes garante direito ao trabalho.

"Agir com base em um estereótipo negativo de grupo e generalizar esse estereótipo para todo o grupo é um exemplo clássico de racismo", escreveu o magistrado.

Nesta quinta, o assessor jurídico do governo Trump, John Sauer, apresentou um pedido de emergência à Suprema Corte - de maioria conservadora - para derrubar a ordem do juiz.

"Enquanto a ordem estiver em vigor, a secretária deve permitir que centenas de milhares de venezuelanos permaneçam no país", apesar de estar convencida de que isso "vai contra o interesse nacional", argumentou Sauer.

Ele também afirmou que a decisão judicial "mina os poderes inerentes do Executivo em matéria migratória e de relações exteriores".

No dia 10 de janeiro, coincidindo com a posse presidencial de Nicolás Maduro em Caracas, a administração do ex-presidente democrata Joe Biden prorrogou o TPS para os venezuelanos por mais 18 meses, entre 3 de abril de 2025 e 2 de outubro de 2026.