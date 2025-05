Governador da Califórnia propõe reduzir benefícios médicos para imigrantes sem documentos

Apesar do clima anti-imigração que levou Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, o governador democrata - defensor do acesso universal à saúde - apresentou a proposta como uma medida de natureza econômica, diante de um rombo orçamentário de 12 bilhões de dólares(R$ 67,3 bilhões), e não como uma mudança em sua visão política.

Newsom atribuiu parte do déficit às políticas tarifárias voláteis implementadas por Trump, que teriam afetado negativamente a economia da Califórnia, o que é particularmente relevante para o estado que abriga a quarta maior economia do mundo.

Ele explicou que 10,7% dos beneficiários do Medi-Cal - cerca de 1,6 milhão de pessoas - são imigrantes indocumentados, um número "significativamente maior do que o previsto".

Newsom apontou ainda que os custos com medicamentos e o número maior do que o esperado de idosos no programa também pressionaram as finanças.