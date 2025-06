Google vai recorrer de condenação por práticas ilegais com Chrome

"Esperaremos a opinião do tribunal. Continuamos acreditando firmemente que sua decisão inicial estava errada e estamos nos preparando para apelar no devido momento", declarou a empresa sediada na Califórnia em um comunicado na rede social X.

A gigante da tecnologia foi considerada culpada no ano passado pelo juiz federal de Washington Amit Mehta de práticas ilegais para estabelecer e manter seu monopólio em buscas online.

O Departamento de Justiça defende a adoção de sanções que poderiam mudar radicalmente o cenário digital: a venda do Chrome por parte do Google e a proibição de assinar acordos de exclusividade com fabricantes de smartphones para instalar sua ferramenta de buscas como padrão.