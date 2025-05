Google inclui anúncios em buscas com IA em sua luta contra ChatGPT

O Google anunciou, nesta quarta-feira (21), que está começando a incluir anúncios em sua nova ferramenta de busca online, chamada AI Mode, uma estratégia para enfrentar o desafio imposto pelo ChatGPT como principal fonte de respostas na internet.

A incorporação da publicidade tem sido uma das principais questões em torno da grande popularidade dos chatbots de IA generativa, que têm evitado interromper a experiência do usuário com anúncios.

No entanto, a publicidade continua sendo a base financeira do Google, respondendo por mais de dois terços de sua receita. A crescente popularidade dos chatbots gerou preocupações em Wall Street sobre os lucros futuros do Google.

"O futuro da publicidade impulsionada pela IA não está para chegar, já está aqui", disse Vidhya Srinivasan, vice-presidente do setor de anúncios e comércio do Google.

"Estamos reinventando o futuro da publicidade e das compras: anúncios que não interrompem, mas ajudam os clientes a descobrir um produto ou serviço", acrescentou.

O AI Mode do Google, lançado na terça-feira, parece ser a resposta direta da empresa à crescente ameaça do ChatGPT da OpenAI, que desvia consultas de pesquisa e enfraquece o modelo de negócios do Google.

A nova tecnologia oferecerá maior interatividade com o Google durante as buscas, oferecendo respostas em diversos formatos, como vídeo, áudio ou gráficos.

A gigante da internet disse que está testando a inclusão de anúncios nas respostas do AI Mode, com base em informações obtidas nos resumos gerados pelo AI Overviews, um mecanismo de buscas avançado, lançado no ano passado.

O AI Overviews aparece no topo dos resultados de pesquisa, à frente dos links tradicionais de páginas da web.

Desde seu lançamento na conferência de desenvolvedores do Google, há um ano, o AI Overviews alcançou mais de 1,5 bilhão de usuários em vários países, segundo a empresa.

Nesta quarta-feira, o Google também anunciou que está ampliando os anúncios do AI Overview para desktops nos Estados Unidos, após o lançamento bem-sucedido em dispositivos móveis.