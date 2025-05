Gata é única sobrevivente de queda em desfiladeiro nos EUA

Uma gata que caiu junto com um casal em um desfiladeiro de cerca de 115 metros de altura foi a única sobrevivente do trágico incidente no oeste dos Estados Unidos, informou nesta quinta-feira (1º) uma organização de proteção animal.

A felina "foi encontrada em uma gaiola preta e macia, que estava suja e rasgada, mas parecia ter suportado bastante bem a queda", indicou a organização Best Friends Animal Society em um comunicado.

O animal rajado, que se estima ter cerca de 12 anos, estava junto aos corpos de duas pessoas que morreram ao cair de um ponto popular do turístico Parque Nacional do Cânion Bryce no início da semana, de acordo com as autoridades.

O departamento do xerife do condado de Garfield identificou na quarta-feira os falecidos como Matthew Nannen, de 45 anos, e Bailee Crane, de 58.

Em um comunicado à imprensa, o escritório acrescentou que o casal faleceu entre segunda e terça-feira.

Mas a gata, agora batizada como Mirage, foi resgatada com vida na noite de terça-feira e levada a um centro de acolhimento animal.

No dia seguinte, o escritório do xerife solicitou a colaboração da equipe da Best Friends Animal Society, que a levou ao seu santuário na cidade de Kanab para receber cuidados médicos.

"Ela estava um pouco dolorida, mas se mostrou amigável durante o exame, além de beber e comer por conta própria", detalhou a organização.

Os exames de sangue de Mirage deram normais, mas a equipe médica aguarda os resultados das radiografias para determinar se a gatinha apresenta fraturas ou outras lesões internas.