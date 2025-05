Freira Aline Ghammaci em encontro com o papa Francisco, em 2022.

A freira brasileira Aline Pereira Ghammachi, 41 anos, foi destituída do cargo de madre-abadessa do Mosteiro San Giacomo di Veglia, no norte da Itália. A saída teria ocorrido após denúncia anônimo de supostos maus-tratos e desvio de recursos destinados à manutenção. A religiosa disse estar sofrendo perseguição.