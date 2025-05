Francesa Nadia Melliti vence prêmio de melhor atriz em Cannes

A francesa Nadia Melliti recebeu, aos 23 anos, o prêmio de melhor interpretação feminina em Cannes por seu primeiro papel no cinema, em "La petite dernière", da diretora Hafsia Herzi.

Estudante de Educação Física e descoberta em um teste de elenco sem atores profissionais, ela interpreta Fatima, uma moça de 17 anos que vive nos subúrbios de Paris com sua família, de origem argelina. Muçulmana praticante, ela descobre pouco a pouco sua atração por mulheres, enquanto avança em seus estudos e entra para a universidade.

O filme é uma adaptação do romance autobiográfico de Fatima Daas, publicado em 2020.

Quando "li o livro, fiquei imediatamente fascinada pela história porque me tocou profundamente. Esta busca pela emancipação. Me identifiquei muito com ela [...] por seu entorno e sua origem social", disse a atriz à AFP durante o festival.