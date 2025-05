França julga renomado autor de quadrinhos acusado de pornografia infantil

Várias associações de proteção à criança o denunciaram e o Festival de Angoulême, o principal festival de quadrinhos da França, cancelou uma exposição do autor.

Duas de suas obras estão no centro da denúncia: 'La Décharge mentale' e 'Petit Paul' (2018), que mostram abertamente relações sexuais entre menores e adultos.

A associação Fundação para a Infância denunciou que as "representações de menores em situações sexualmente explícitas" têm "um caráter pornográfico".

"Nunca houve qualquer incitação ou apologia à pedofilia por parte de Bastien Vivès em seus trabalhos", disse Richard Malka, advogado do cartunista, à AFP.

As editoras Les Requins Marteaux e Glénat, que publicaram os dois álbuns, estão sendo processadas por divulgar a imagem de um menor de idade de forma pornográfica.

Esta última, editora do 'Petit Paul', garantiu à AFP que defenderá a liberdade de expressão no julgamento realizado até quarta-feira no tribunal de Nanterre, perto de Paris.