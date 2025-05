França detém 'mais de 20' pessoas por sequestros no setor de criptomoedas

Os detidos agora estão ligados ao sequestro do pai de um homem que fez fortuna com criptomoedas e foi libertado, e à tentativa de sequestro da filha e do neto de um executivo do setor.

Os policiais também frustraram outra tentativa de sequestro perto da cidade de Nantes, no oeste da França, pouco antes de acontecer, de acordo com a fonte próxima ao caso, confirmando relatos de vários meios de comunicação.

Em resposta às preocupações do setor, o ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, reuniu-se no dia 16 de maio com membros do setor de criptomoedas e autoridades policiais.