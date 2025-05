França, Canadá e Reino Unido pedem que Israel cesse 'ações escandalosas' em Gaza

Os dirigentes da França, Canadá e Reino Unido pediram a Israel o fim de suas "ações escandalosas" na Faixa de Gaza e prometeram responder com "medidas concretas" caso não cesse a ofensiva militar e não desbloqueie a ajuda humanitária.

Os três líderes prometem que não ficarão "de braços cruzados enquanto o governo [israelense de Benjamin] Netanyahu continua com estas ações escandalosas".

Macron, Carney e Starmer também condenam a "odiosa linguagem usada recentemente por membros do governo israelense" e advertem que o deslocamento forçado permanente de civis viola o direito internacional humanitário.

Sobre a conferência prevista para 18 de junho em Nova York sobre a solução de dois Estados, prometem "trabalhar com a Autoridade Palestina, os parceiros regionais, Israel e Estados Unidos para alcançar um consenso sobre as disposições para o futuro de Gaza, baseado no plano árabe".