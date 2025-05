Horas antes do ataque, a jovem chegou a compartilhar uma foto nas redes sociais. Reprodução / Reprodução

Autoridades do México intensificaram as investigações sobre o assassinato da influenciadora digital Valeria Márquez, morta a tiros durante uma transmissão ao vivo no TikTok.

O crime aconteceu na última terça-feira (13), dentro do salão de beleza da jovem, em Zapopan, subúrbio de Guadalajara, no estado de Jalisco.

Claudia Sheinbaum, presidente do país, confirmou que o Gabinete de Segurança Federal acompanha o caso ao lado do Ministério Público estadual.

O caso é investigado como feminicídio, segundo informou a promotoria local. Claudia também pediu que o vídeo do ataque não seja compartilhado nas redes sociais, em respeito à vítima.

— Uma investigação está em andamento para encontrar os responsáveis ​​e a motivação por trás desta situação. Obviamente, prestamos nossa solidariedade à família nesta lamentável situação. O Gabinete de Segurança está trabalhando nisso em coordenação com o Ministério Público — declarou em coletiva no Palácio Nacional.

Relembre o caso

Valeria, 23 anos, estava ao vivo no TikTok quando foi surpreendida por criminosos. As imagens mostram a jovem sentada com um brinquedo de pelúcia no colo quando, em tom de nervosismo, comenta:

— Eles estão chegando.

Em seguida, ela silencia o áudio da transmissão. Logo depois, um homem entra no salão, cumprimenta a influenciadora com um “E aí, Vale?”, e atira. A jovem é atingida no peito e na cabeça e acaba morrendo no local.

Testemunhas relataram que o homem se apresentou como entregador e teria perguntado pela dona do estabelecimento antes de sacar a arma. A polícia confirmou que o atirador fugiu na sequência e ainda não foi identificado.

Entre os fatores considerados estão motivações misóginas, relações prévias com o agressor, humilhações ou ameaças anteriores, e como a vítima foi exposta.

Autoridades também analisam se Valeria havia recebido ameaças recentemente.

"Presente misterioso" causava desconfiança

Momentos antes do crime, Valeria demonstrava desconfiança sobre uma entrega inusitada. Segundo relatos colhidos no local, uma funcionária havia comentado que um entregador apareceu mais cedo, mas se recusou a deixar um pacote sem encontrar a influenciadora pessoalmente.

— Talvez eles fossem me matar ou algo assim — comentou Valeria, nervosa, mas em tom de brincadeira.

Uma funcionária respondeu:

— Não, era um presente, mas era como um presente caro.

Ainda assim, a influenciadora manifestou preocupação e chegou a dizer que deixaria o salão. No entanto, convencida a ficar e foi atacada minutos depois.

A movimentação no entorno do salão também chamou atenção: três pessoas diferentes entraram no local ao longo do dia — uma com café, outra com uma pelúcia e uma terceira perguntando pela influenciadora. Nenhuma das visitas parecia suspeita naquele momento, mas, agora, fazem parte das investigações.

Quem era Valeria Márquez

Natural de Guadalajara, Valeria Márquez era modelo, empresária e influenciadora digital. Nas redes sociais, tinha mais de 95 mil seguidores, número que passou de 108 mil após o crime.

Em 2021, venceu o concurso Miss Face e fundou o salão Blossom The Beauty Lounge, voltado a serviços estéticos e produção de conteúdo sobre beleza, empreendedorismo e estilo de vida.

Horas antes do crime, Valeria chegou a publicar uma foto se preparando para mais um dia de trabalho.

Violência de gênero no México

O caso trouxe um alerta sobre violência de gênero no México. Segundo a ONU Mulheres, no país, sete em cada dez mulheres com mais de 15 anos já sofreram algum tipo de agressão. Dados mais recentes indicam que o país registra, em média, dez assassinatos de mulheres por dia.

A presidente Claudia Sheinbaum reforçou que o governo está empenhado em esclarecer o caso e garantir justiça para a família da vítima.