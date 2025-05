Foi uma das operações 'mais espetaculares', dizem venezuelanos resgatados de embaixada

No início eram seis refugiados, mas, em dezembro de 2024, um deles, Fernando Martínez Mottola, se entregou às autoridades. Morreu em 26 de fevereiro por problemas de saúde.

Os asilados, colaboradores da líder opositora María Corina Machado, nunca receberam o salvo-conduto que pediam para deixarem o país. Saíram dali no que o chefe da diplomacia americana Marco Rubio classificou de "operação precisa".

Urruchurtu negou "categoricamente" que a operação "tenha sido fruto de uma negociação com Caracas".

A operação de resgate tinha sido "planejada" para aqueles dias e "tudo ocorreu com perfeição, sem caos nem disparos", assegurou González. "Eles estão muito sentidos porque ainda não sabem" como foi possível.

Foram "412 dias bastante complexos", nos quais, "para sobreviver, tivemos que nos unir como uma família [...] com muita dignidade", contou a ex-chefe de campanha de Corina Machado e do exilado Edmundo González Urrutia, que afirma ter vencido as eleições presidenciais de 2024.