Flávio Dino revoga prisão de empresário turco-brasileiro preso a pedido do governo Erdogan

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, revogou nesta quinta-feira, 8, a prisão do empresário turco-brasileiro Mustafa Göktepe, que estava em processo de extradição para a Turquia. Na decisão, Dino acatou o pedido da defesa baseado nas regras de extradição para cidadãos naturalizados.

Göktepe foi preso no dia 30 de abril a pedido do governo turco para ser extraditado por associação ao grupo Hizmet, classificado como terrorista por Recep Tayyip Erdogan por acusações de envolvimento na tentativa de golpe de Estado em 2016. A defesa alegou que o empresário não poderia ser extraditado por ser naturalizado brasileiro, desde 2012, e denunciou perseguição política.

No parecer pela soltura, a PGR também cita que a defesa anexou cartas de referência que atestam o bom caráter e integração de Goktepe à comunidade, assinadas pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos, Rosita Milesi, entre outros.

Outro argumento apresentado pelos advogados do empresário foi o risco de Goktepe ser julgado por um tribunal de exceção da Turquia, onde há denúncias de arbitrariedades do Judiciário e repressão a opositores.

O Hizmet foi criado pelo clérigo Fethullah Gülen, que morreu no ano passado no Estado americano da Pensilvânia, onde havia se exilado por vontade própria. Gülen defendia uma visão mais moderada e inclusiva do islamismo, com seguidores por todo o mundo.