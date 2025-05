Finlândia observa 'de perto' reforço das capacidades militares da Rússia

A Finlândia está acompanhando "de perto" as atividades militares da Rússia próximo a sua fronteira, depois que o exército finlandês e meios de comunicação constataram a chegada de novos equipamentos, declarou o ministro da Defesa à AFP nesta quinta-feira (22).

Helsinque, que encerrou décadas de neutralidade militar para aderir à Otan em 2023, compartilha uma fronteira de 1.340 quilômetros com seu vizinho.

Imagens de satélite publicadas pejo jornal The New York Times parecem mostrar um fortalecimento da infraestrutura militar no lado russo, perto da fronteira.