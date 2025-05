Faixa de Gaza: ataque de Israel contra escola transformada em abrigo mata 25 pessoas

Um ataque de Israel contra uma escola transformada em abrigo na Faixa de Gaza matou ao menos 25 pessoas nesta segunda-feira, 26, segundo o Ministério da Saúde do território palestino. Mulheres e crianças são a maioria das vítimas. As forças de Israel informaram que militantes do Hamas eram o alvo da ofensiva. O bombardeio ainda feriu outras 55 pessoas. O local foi atingido três vezes enquanto os abrigados dormiam. Imagens que circulam nas redes sociais mostram voluntários tentando apagar focos de incêndio. Fonte: Associated Press.