Ex-presidente Uribe nega suborno de testemunhas em julgamento histórico na Colômbia

O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe negou na segunda-feira as acusações de manipulação de testemunhas, suborno e fraude processual durante seu primeiro depoimento no julgamento que enfrenta desde fevereiro, em um caso que remonta a 2012.

"Nunca me ocorreu buscar testemunhas para uma coisa diferente a verificar seus testemunhos", disse Uribe. Ele destacou que sempre zelou pela "verdade" e negou ter sido promotor de grupos paramilitares, uma sombra que pairou sobre seus dois mandatos, entre 2002 e 2010.

O ex-paramilitar Juan Guillermo Monsalve acusou o político de direita por supostamente ter fundado com seu irmão, Santiago Uribe, o Bloco Metro das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), no final do século passado.