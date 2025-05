Preso, ex-presidente das Filipinas é eleito prefeito e quer governar da cadeia

Preso na Holanda sob acusação do Tribunal Penal Internacional (TPI) de crimes contra a humanidade, o ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte , venceu com ampla margem a eleição para prefeito de Davao. O político promete tentar exercer o cargo de dentro da cadeia , em Haia.

Aos 80 anos, Duterte foi detido em março no aeroporto internacional de Manila e levado a Haia por acusações relacionadas à guerra contra as drogas durante o seu mandato (2016-2022). Ele é acusado de promover milhares de execuções nas Filipinas durante as suas ações.