Ex-presidente dos EUA Joe Biden é diagnosticado com câncer de próstata

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden foi diagnosticado com câncer de próstata, informou o seu gabinete neste domingo, 18. Ele foi examinado por médicos na semana passada após apresentar sintomas urinários e um nódulo na próstata.

Biden foi diagnosticado com câncer de próstata na sexta-feira, com células cancerígenas se espalhando para os ossos.

"Embora represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz", afirmou o gabinete. "O presidente e sua família estão analisando as opções de tratamento com seus médicos." Fonte: Associated Press