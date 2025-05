Ex-presidente do Panamá Ricardo Martinelli deixa asilo na Nicarágua e vai para a Colômbia

O ex-presidente panamenho Ricardo Martinelli viajou neste sábado, 10, para a Colômbia com status de asilado, após passar 15 meses refugiado na embaixada da Nicarágua para evitar cumprir uma condenação de quase 11 anos por lavagem de dinheiro, informou o Ministério das Relações Exteriores do Panamá.

O governo do Panamá "concedeu o salvo-conduto necessário" para a "saída segura do asilado, o cidadão panamenho Ricardo Alberto Martinelli Berrocal", rumo à Colômbia, país que lhe concedeu o asilo, disse a chancelaria em comunicado.

O governo da Nicarágua havia concedido asilo a Martinelli, mas apenas em março passado o Panamá autorizou o salvo-conduto. No entanto, a saída do ex-governante não pôde ser concretizada com destino ao país centro-americano.