Ex-líder irlandês Gerry Adams ganha julgamento por difamação contra BBC

O júri do Alto Tribunal de Dublin considerou que um programa que BBC transmitiu em 2016, no qual uma testemunha afirmava que Adams aprovou o assassinato de um espião britânico em 2006, era difamatório.

A rede britânica, por sua vez, afirmou ter atuado "de boa fé" e "no interesse do público".

Mais de 3.600 pessoas morreram durante as três décadas do conflito na Irlanda do Norte, que foi finalizado com o acordo de paz de 1998.