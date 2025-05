Ex-funcionária de Sean "Diddy" Combs o acusa de sequestro e ameaças de morte

A ex-assessora Capricorn Clark disse no depoimento que Combs apareceu em sua porta em uma manhã de dezembro de 2011 portando uma arma depois de descobrir que Ventura estava saindo com o rapper Kid Cudi, cujo nome verdadeiro é Scott Mescudi.

Clark caiu no choro várias vezes no banco das testemunhas enquanto descrevia as ameaças de morte que Combs fez, incluindo um episódio no qual Combs pediu que ela o ajudasse a escapar da investigação policial sobre o incidente relacionado a Mescudi.