Ex-diretor do FBI pediu 'assassinato do presidente' em publicação nas redes sociais, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o ex-diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI) James Comey estava "pedindo pelo assassinato do presidente" ao fazer uma publicação nas redes sociais com os número "86 47", em entrevista para a Fox News, nesta sexta-feira. A publicação em questão já foi deletada, mas o Departamento de Segurança Interna e o Serviço Secreto abriram uma investigação sobre o caso.