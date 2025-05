EUA: UnitedHealth nega envolvimento em pagamentos secretos para lares de idosos

O UnitedHealth Group, maior conglomerado de saúde dos EUA, pagou secretamente bônus a casas de repouso, ou lares de idosos, para reduzir hospitalizações de residentes doentes, revela uma investigação do The Guardian. A prática, parte de um programa que posiciona equipes médicas da empresa dentro das instituições, ajudou a cortar custos e ampliar o faturamento com planos Medicare Advantage, que cobrem mais de 55 mil pacientes de longa permanência, aponta o jornal britânico.

O UnitedHealth Group ainda sofreu um rebaixamento da recomendação por analistas do HSBC, motivado pela saída do CEO da empresa no início do mês. A instituição reduziu sua recomendação para o papel de "manter" para "reduzir", segundo relatório divulgado nesta manhã, e alertou que a recuperação da gigante do setor de saúde "pode ser adiada". A equipe do HSBC também cortou em 45% o preço-alvo da ação, de US$ 490,00 para US$ 270,00. A empresa tem o sétimo maior peso no Dow Jones atualmente.