EUA realizará desfile militar em 14 de junho, dia do aniversário de Trump

Os Estados Unidos vão realizar um desfile militar em 14 de junho, coincidindo com o 250º aniversário de fundação do Exército americano e também com o aniversário de 79 anos do presidente Donald Trump, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira (2).

Trump "homenageará os veteranos americanos, os militares no serviço ativo e a história militar com um desfile militar", escreveu uma porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, na rede social X.

Kelly incluiu um link para um artigo da Fox News que afirma que o desfile incluirá tropas americanas e estudantes das academias militares do país.

Além disso, o desfile lembrará, com figurantes e equipamentos, a guerra de independência e a guerra civil americana, assim como as duas guerras mundiais, a guerra do Vietnã e conflitos mais recentes (Iraque, Afeganistão, etc.).

"Vamos celebrar o maior e mais belo desfile militar da nossa história", declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, à Fox News.

O Exército americano foi fundado em 14 de junho de 1775, pouco mais de um ano antes de os Estados Unidos declararem sua independência em 4 de julho de 1776.

Trump prometeu comemorar o aniversário de 250 anos do país com pompa no ano que vem. Mas, este ano, quer tornar realidade a celebração de um desfile militar, ideia que já foi proposta durante seu primeiro mandato (2017-2021).

Seus desejos nunca se concretizaram depois que o Pentágono revelou o custo e os danos que os tanques e outros veículos militares pesados poderiam causar nas ruas de Washington.

O presidente americano havia admirado muito o espetáculo pelo desfile de 14 de julho em Paris, para o qual foi convidado em 2017 por seu par francês Emmanuel Macron.

O último grande desfile militar nos Estados Unidos foi realizado em 1991 em Washington para celebrar o fim da guerra do Golfo.