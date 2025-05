EUA formaliza levantamento das sanções contra a Síria

"O Departamento do Tesouro e o Departamento de Estado estão implementando autorizações para incentivar novos investimentos na Síria", declarou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em um comunicado.

A Síria deve "continuar trabalhando para se tornar um país estável e em paz, e esperamos que as medidas adotadas hoje coloquem o país no caminho de um futuro brilhante, próspero e estável", afirmou Bessent.

Também permite realizar negócios com o novo governo sírio e com certas entidades previamente bloqueadas.

Washington havia imposto amplas restrições às transações financeiras com a Síria durante os 14 anos de guerra civil do país, deixando claro que usaria as sanções para punir qualquer um que participasse da reconstrução enquanto Assad continuasse no poder.