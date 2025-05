EUA fecha escritório para assuntos palestinos em Jerusalém

O governo de Donald Trump anunciou nesta terça-feira (6) o fechamento do escritório dos Estados Unidos para assuntos palestinos em Jerusalém, uma medida que simboliza o apoio de Washington a Israel.

O secretário de Estado, Marco Rubio, "decidiu fundir completamente as responsabilidades do escritório de assuntos palestinos em outras seções da embaixada dos Estados Unidos", disse à imprensa a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce.