EUA fazem primeiro voo de imigrantes que aderiram a programa de autodeportação

Os Estados Unidos enviaram 68 imigrantes de Honduras e da Colômbia de volta a seus países nesta segunda-feira, 19, no primeiro voo financiado pelo governo do que o governo Trump está chamando de "deportações voluntárias".

Em San Pedro Sula, no norte de Honduras, 38 hondurenhos, incluindo 19 crianças, desembarcaram do voo fretado levando cartões de débito de US$ 1.000 do governo dos EUA e a oferta de um dia poderem solicitar a entrada legal nos EUA.

Especialistas acreditam que a oferta de autodeportação atrairá apenas uma pequena parcela dos migrantes que já estão pensando em retornar, mas que é improvável que estimule uma alta demanda.

A oferta foi acompanhada de detenções de migrantes altamente divulgadas nos EUA e do envio de algumas centenas de migrantes venezuelanos para uma prisão de segurança máxima em El Salvador.

'Você economiza o custo do voo'

Kevin Antonio Posadas, de Tegucigalpa, morava em Houston havia três anos, mas já estava pensando em voltar para Honduras quando o governo Trump anunciou sua oferta. "Eu queria ver minha família e minha mãe", disse Posadas, que acrescentou que o processo foi fácil. "Basta fazer a solicitação (por meio do aplicativo CBP Home) e em três dias você consegue", disse ele.

O voo saiu de Houston na segunda-feira cedo. "É bom porque você economiza o custo do voo se tiver a intenção de partir."

Posadas disse que não temia a deportação e que gostava de viver nos EUA, mas que há algum tempo vinha pensando em voltar para casa. Ele disse que, eventualmente, consideraria aceitar a oferta do governo dos EUA de permitir que aqueles que se autodeportam solicitem a entrada legal nos Estados Unidos.

Em uma declaração sobre o voo na segunda-feira, a secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, disse: "Se você está aqui ilegalmente, use o aplicativo CBP Home para assumir o controle de sua partida e receber apoio financeiro para voltar para casa. Se não o fizer, você estará sujeito a multas, prisão, deportação e nunca mais poderá voltar".

'Nós os apoiaremos'

Mais 26 migrantes a bordo do voo estavam voltando para casa na Colômbia, de acordo com uma declaração do Departamento de Segurança Interna dos EUA.

O vice-ministro das Relações Exteriores de Honduras, Antonio García, disse que o governo hondurenho também apoiará os migrantes que retornarem com US$ 100 em dinheiro e outro crédito de US$ 200 em uma loja administrada pelo governo que vende produtos de primeira necessidade.

Entre os migrantes que chegaram voluntariamente na segunda-feira estavam quatro crianças que nasceram nos Estados Unidos.

García, que se encontrou com os migrantes que chegaram no aeroporto, disse que eles lhe contaram que estar nos EUA sem os documentos necessários para a imigração legal ou residência tem sido cada vez mais difícil, que as coisas estão ficando mais hostis e que eles temem ir trabalhar. Ainda assim, o número de hondurenhos deportados dos EUA até o momento este ano está abaixo do ritmo do ano passado, disse o diretor de imigração de Honduras, Wilson Paz.

Embora cerca de 13.500 hondurenhos tenham sido deportados dos EUA este ano, o número era de mais de 15.000 até esta época em 2024, disse Paz. Ele não esperava que o número aumentasse muito, apesar das intenções do governo Trump. Alguns continuariam solicitando a autodeportação, porque sentem que seu tempo nos EUA acabou ou porque está ficando mais difícil trabalhar, disse ele.

"Não acho que serão milhares de pessoas que se candidatarão ao programa", disse Paz. "Nossa responsabilidade é que elas venham de forma ordenada e que nós os apoiemos."