EUA anunciam mais sanções à rede que vende petróleo do Irã à China e financia ataques

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 23, novas sanções contra uma rede internacional acusada de facilitar o transporte de "milhões de barris de petróleo iraniano, no valor de bilhões de dólares, para a China" em nome das Forças Armadas do Irã (AFGS) e de sua empresa de fachada, a Sepehr Energy Jahan Nama Pars.

De acordo com comunicado do Departamento de Estado, os recursos obtidos com essas vendas são usados para financiar "o desenvolvimento de mísseis balísticos e veículos aéreos não tripulados (VANTs), a proliferação nuclear e os grupos terroristas apoiados pelo Irã", incluindo os ataques dos houthis no Mar Vermelho contra a Marinha dos EUA e Israel.