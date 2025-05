EUA alerta que Síria poderia estar a semanas de "guerra civil em grande escala"

"Francamente, nossa avaliação é que as autoridades de transição, diante dos desafios que enfrentam, estão talvez a semanas, e não a muitos meses, de um possível colapso e de uma guerra civil em grande escala, de proporções épicas - basicamente a divisão do país", declarou Rubio em uma audiência no Senado.

Rubio ironizou: "As figuras da autoridade transitória não passaram pela verificação de antecedentes do FBI", a polícia federal americana.

Os países da União Europeia deram sinal verde nesta terça-feira para o levantamento de todas as sanções econômicas contra a Síria, incluindo aquelas que isolam as entidades financeiras sírias e congelam os ativos do banco central, mas mantêm as sanções impostas a indivíduos por fomentarem tensões étnicas.