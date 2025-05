'Estou vivo porque faço filmes', diz cineasta iraniano Jafar Panahi

De volta ao Festival de Cinema de Cannes após 15 anos de perseguição no Irã, o cineasta dissidente Jafar Panahi contou à AFP que se sente "vivo" graças aos filmes que consegue fazer apesar das restrições.

Preso duas vezes e proibido de filmar por 15 anos, o diretor diz que não está pensando nas represálias que poderiam ocorrer após a exibição de "Um Simples Acidente", sua nova denúncia contra as autoridades.

"O mais importante é que o filme foi feito. Não parei para pensar no que poderia acontecer" ao retornar, declarou nesta terça-feira.

PERGUNTA: "Um Simples Acidente" mostra o dilema moral dos iranianos tentados a se vingar de seus torturadores. O que isto diz sobre as questões que atravessam a sociedade iraniana?

RESPOSTA: "A questão central é: o que eu faria em uma situação semelhante? Sinceramente, não sei. Apesar do que eu pudesse dizer - que deveríamos fazer isso ou aquilo - em um momento como esse, a pessoa geralmente fica paralisada. Não tem mais a capacidade de pensar com clareza.

No final, a questão não é se isso nos afeta pessoalmente, mas como moldamos o futuro deste país. Para onde vamos? Esse ciclo continuará ou conseguiremos que ninguém nos dite como nos vestimos, o que devemos criar ou comer? Ninguém tem o direito de controlar tudo isso.

P: Você foi condenado em 2010 e preso duas vezes no Irã. Você teme por sua segurança quando retornar ao seu país?

R: O mais importante é que o filme foi feito. Não parei para pensar no que poderia acontecer. Estou vivo porque faço filmes. Se eu não fizer filmes, então não importa o que aconteça comigo.

R: Na verdade, o que mais senti falta foi de ver os filmes com o público. Como não pude estrear meus filmes no cinema, não pude assisti-los nem ver a reação das pessoas.

Essa é a melhor coisa: viver um filme com o público. Quando você assiste a um filme com as outras pessoas, você se sente vivo.