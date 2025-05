'Estamos lutando ferozmente pela democracia' nos Estados Unidos, diz De Niro em Cannes

O lendário ator de Hollywood Robert de Niro, um crítico ferrenho do presidente americano, Donald Trump, disse, nesta terça-feira (13), que nos Estados Unidos "estamos lutando ferozmente pela democracia, que sempre demos como certa", em discurso na cerimônia de abertura do Festival de Cannes.

"A arte é inclusiva, une as pessoas, como nesta noite, a arte busca a liberdade, a arte inclui a diversidade e por isso a arte está ameaçada! Por isso somos uma ameaça para os autocratas e os fascistas deste mundo", disse o ator, de 81 anos, ao receber a Palma de Ouro honorária por sua carreira prolífica.

O protagonista de "Taxi Driver - Motorista de Táxi", duas vezes ganhador do Oscar, é uma das vozes mais críticas no mundo do cinema ao presidente republicano e o insultou em várias ocasiões.