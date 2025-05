Esquerda uruguaia mantém o governo de Montevidéu em eleições regionais

Economista de 60 anos, Bergara foi presidente do Banco Central do Uruguai em duas ocasiões e ministro da Economia durante o governo do ex-guerrilheiro José "Pepe" Mujica (2010-2015).

No restante do país, com quase 3,4 milhões de habitantes, a esquerda manteve o governo em Canelones - limítrofe com Montevidéu e a segunda província mais populosa, com quase meio milhão de pessoas - com mais de 10% de vantagem para o Partido Nacional, com 95% das urnas apuradas.