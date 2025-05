O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu e elogiou o trabalho de Elon Musk no governo e disse que os resultados do trabalho serão vistos no "futuro". Ambos concederam entrevista coletiva nesta sexta-feira (30), no Salão Oval da Casa Branca.

Na quarta-feira (28), o dono da Tesla e da SpaceX anunciou sua saída através de um post na rede social X. O bilionário agradeceu o presidente "pela oportunidade de reduzir gastos desnecessários" ao deixar o Departamento de Eficiência Governamental — mais conhecido pela sigla em inglês Doge.

Elon Musk recebeu uma chave de ouro do presidente dos EUA, no Salão Oval da Casa Branca. Após, afirmou que pretende manter contato com Trump.

— Espero continuar sendo amigo e conselheiro do presidente — declarou Musk.

Durante a coletiva de imprensa, o homem mais rico do mundo permaneceu de pé ao lado de Trump, que estava sentado atrás de sua mesa.

— Nós nos tornamos, essencialmente, o bicho-papão da Doge, onde qualquer corte em qualquer lugar seria atribuído à Doge — disse Musk.

Questionado se passará a se dedicar integralmente à Tesla, respondeu:

— Estou aqui para o que Trump precisar — afirmou.

Musk com olho roxo

Durante o evento, Musk apareceu com o olho esquedo roxo. O bilionário afirmou que o ferimento foi causado pelo filho dele, "X Æ A-Xii", de cinco anos, durante uma brincadeira.

O empresário ainda citou o suposto tapa que o presidente francês, Emmanuel Macron, teria levado da esposa, Brigitte Macron. A cena aconteceu na segunda-feira (26), enquanto o casal desembarcava no Vietnã.

— Não estava em nenhum lugar próximo da França — disse.

Acordos com Irã e China

Trump respondeu sobre alguns assuntos considerados importantes para o governo dos Estados Unidos. Segundo o presidente, o país está próximo de um acordo com o Irã.

Além disso, Trump disse que a China teria violado os acordos firmados há algumas semanas para reduzir suas tarifas. O republicano afirmou que quer conversar com o presidente chinês, Xi Jinping.

Mais cedo ele havia feito um post na rede social Truth Social sobre o assunto:

"A China, talvez sem surpresa para alguns, VIOLOU TOTALMENTE SEU ACORDO CONOSCO".

Assista à integra da entrevista coletiva

Principais momentos de Elon Musk no governo

O bilionário colecionou episódios marcantes durante a breve passagem no governo do republicano. Abaixo, confira alguns dos momentos que demonstraram a influência de Musk e as polêmicas que levantou.

Saudação nazista?

No dia da posse de Trump, 20 de janeiro, Elon Musk, causou controvérsias ao levantar duas vezes o braço direito no palco, em um gesto qualificado por políticos democratas e historiadores como uma saudação nazista.

No X, o bilionário subestimou a importância do gesto e até brincou. "Não diga Hess para as acusações nazistas! Há pessoas que engolirão qualquer coisa de Goebbels! Deixe Goering para seus inimigos! Seus pronomes teriam sido He/Himmler", escreveu ele em um verso mencionando nomes de nazistas proeminentes ao lado de um emoji chorando.

"Orgulhoso de ser alemão"

Dias depois, em 25 de janeiro, Musk se dirigiu por videoconferência a milhares de simpatizantes do partido de extrema direita alemão AfD, dias antes das eleições gerais.

"É bom ser orgulhoso de ser alemão. Lutem por um futuro brilhante para a Alemanha", disse.

Um menino no Salão Oval

Em 12 de fevereiro, o empresário defendeu, no Salão Oval, seus cortes brutais nos serviços federais com seu filho de quatro anos sobre seus ombros e perante o olhar de aprovação de Donald Trump.

Enquanto falava, o empresário tentava distrair "X", o filho que teve com a artista Grimes. Acabou entregando-o a uma mulher que estava presente na sala.

Em um vídeo, o menino foi flagrado dizendo palavras supostamente para o presidente:

— Eu quero que você cale a sua boca — teria dito.

Em outro momento, X também teria afirmado:

— Você não é o presidente, precisa ir embora!

O homem da motosserra

Encarregado de cortar o orçamento federal à frente de uma comissão de eficiência governamental chamada Doge, Elon Musk empunhou uma motosserra em 20 de fevereiro no palco de uma importante convenção conservadora. A motosserra foi dada a ele pelo presidente argentino, Javier Milei, ele próprio um especialista em cortes de serviços públicos.

A estrela do governo

Na primeira reunião de gabinete, em 26 de fevereiro, Musk roubou a cena. Mas, 10 dias depois, uma nova reunião provocou confrontos entre o chefe da SpaceX e os secretários de Estado, Marco Rubio, e de Transportes, Sean Duffy, sobre os cortes anunciados nos serviços federais, de acordo com a imprensa americana.

— Não houve confronto, eu estava lá — afirmou Donald Trump.

Xingamento

Depois que Trump impôs tarifas pesadas sobre as importações, Musk revidou defendendo uma "zona de livre comércio" entre a Europa e os Estados Unidos.

Em 8 de abril, ele chamou publicamente Peter Navarro, consultor comercial de Trump e arquiteto dessas barreiras alfandegárias, de "cretino".

Navarro havia chamado a Tesla de "montadora" de carros fabricados com peças de fora dos EUA.

"Decepcionado"

Em 27 de maio, mais de quatro meses após a posse de Donald Trump, chegaram as primeiras críticas.