Espanha ordena que Airbnb remova mais de 65.000 anúncios ilegais de acomodações turísticas

O governo espanhol pediu ao Airbnb que remova mais de 65.000 anúncios de acomodações turísticas em sua plataforma, argumentando que eles violam as regulamentações que regem a publicidade desse tipo de acomodação, informou o Ministério do Consumo nesta segunda-feira (19).

Por meio da Direção-Geral de Consumo, o ministério instou "a filial irlandesa desta multinacional a remover um total de 65.935 anúncios, considerando-os ilegais", disse o órgão, que trabalha há algum tempo para reforçar a regulamentação do setor.

Em um comunicado, o Airbnb respondeu que "continuará recorrendo de todas as decisões que afetam este caso" e alegou que o Ministério do Consumo "não tem competência para fazer cumprir as regulamentações relacionadas a acomodações turísticas".