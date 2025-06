Equador se desculpa com vítimas de empresa japonesa por trabalho escravo

O Estado equatoriano se desculpou, neste sábado (31), com mais de 300 vítimas de trabalho análogo à escravidão por ter feito "ouvidos moucos" à violação de direitos trabalhistas por parte de uma empresa de capital japonês em plantações de abacá, uma fibra vegetal usada nas indústrias têxtil e automotiva.

O tribunal determinou que a empresa Furukawa pagasse aos trabalhadores indenizações de 41 milhões de dólares (R$ 253,8 milhões, em valores da época) e também se desculpasse publicamente com as vítimas. Nenhuma das determinações foi cumprida.

A máxima corte também determinou que o Estado se desculpasse com as vítimas.

No caso Furukawa, "foram violadas (...) normativas nacionais e internacionais que afetaram a dignidade do ser humano na essência, que afetaram os direitos trabalhistas na essência", disse a ministra do Trabalho, Ivonne Núñez.