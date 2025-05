Equador declara em emergência sua maior refinaria

Segundo a empresa, o fogo causou danos em dois tanques e em uma subestação de energia, o que afetou as operações da refinaria. Na área do incêndio, que não causou mortes, há tanques para armazenar 2.544 m³ de combustível.

O Equador depende do petróleo, seu principal produto de exportação, que gerou no ano passado US$ 8,647 bilhões com a venda de 73% dos 475 mil barris diários extraídos.