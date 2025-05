Em visita a Moscou, Lula defende fortalecer 'parceria estratégica' Brasil-Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta sexta-feira (9), o fortalecimento da "parceria estratégica" entre Brasil e Rússia, durante uma reunião no Kremlin com seu contraparte russo, Vladimir Putin.

Lula, que chegou a Moscou na quarta-feira para as comemorações do 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, também criticou as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O Brasil ocupa atualmente a presidência do BRICS, grupo formado também por Rússia, Índia, China e África do Sul, além de outros membros recentemente admitidos.

A decisão de taxar o comércio com todos os países do mundo, de forma unilateral, "joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, o respeito à soberania dos países", disse Lula a Putin.