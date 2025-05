Em missa inaugural, papa Leão XIV denuncia economia que "explora recursos da terra e marginaliza os mais pobres"

Uma missa inaugural, neste domingo (18), marcou o início do pontificado do papa Leão XIV. Perante de milhares de fiéis e mais de 150 delegações estrangeiras na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Pontífice denunciou o que considera "um paradigma econômico que explora os recursos da Terra e marginaliza os mais pobres".

— Ainda vemos muita discórdia, muitas feridas causadas pelo ódio, pela violência, pelo preconceito, pelo medo do diferente, por um paradigma econômico que explora os recursos da Terra e marginaliza os mais pobres — disse.

Essa é a primeira missa pública de Leão XIV, que, em 9 de maio, realizou uma cerimônia para cardeais dentro da Capela Sistina, na qual apontou que o culto à tecnologia, ao dinheiro e ao poder está tomando o lugar da fé cristã.

Antes da missa, Leão XIV visitou o túmulo de São Pedro, discípulo de Cristo segundo a Bíblia e primeiro chefe da Igreja, localizado sob o altar da basílica que leva seu nome. Depois de rezar no local, o americano entrou na praça em procissão com os patriarcas das Igrejas Católicas Orientais, diante da multidão de fiéis e de líderes estrangeiros, incluindo o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que se converteu ao catolicismo em 2019.

Um passeio de papamóvel precedeu a celebração, no qual o 267º papa cumprimentou os fiéis na Praça de São Pedro. Já na missa, previamente à homilia, Leão XIV recebeu os emblemas papais — o Pálio e o Anel do Pescador.

Símbolos do papado

O papa Leão XIV recebeu durante a missa dois itens de poder simbólico chamados de insígnias episcopais "petrinas", o Pálio e o Anel do Pescador.

Os itens foram entregues ao Papa em frente ao altar na Praça de São Pedro, onde a missa foi celebrada.

Pálio

O Pálio é um paramento litúrgico feito com lã de cordeiros que evoca Jesus Cristo, o Bom Pastor, que coloca sobre os ombros a ovelha perdida, e a tríplice resposta de Pedro ao pedido de Jesus ressuscitado para apascentar seus cordeiros e ovelhas.

É uma faixa estreita colocada sobre os ombros, acima da casula (veste litúrgica). Possui duas pontas pretas pendentes à frente e atrás, é decorado com seis cruzes pretas de seda — uma em cada ponta que cai sobre o peito e as costas, e quatro sobre o anel que repousa sobre os ombros — e é adornado na frente e atrás com três alfinetes (acicula) que representam os três cravos da cruz de Cristo.

Vestido com o pálio, Papa usa o Anel do Pescador na mão direita. ALBERTO PIZZOLI / AFP

Anel do Pescador

O Anel do Pescador é forjado especialmente para cada pontífice e deve ser destruído após sua morte. O de Leão XIV tem uma figura de São Pedro no barco e seu nome.