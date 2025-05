El Salvador impede legislador americano de visitar imigrante deportado 'por erro'

O legislador dos Estados Unidos Glenn Ivey disse, nesta segunda-feira (26), que as autoridades de El Salvador o impediram de visitar na prisão o imigrante salvadorenho Kilmar Ábrego García, deportado "por erro" pelo governo de Donald Trump.

Ivey é o sexto político democrata americano a visitar El Salvador com o objetivo de conseguir o retorno aos Estados Unidos de Ábrego, de 29 anos, detido em uma colônia penal em Santa Ana, a 70 km da capital salvadorenha, após ser deportado em março.

"Definitivamente, não pudemos nos reunir com Kilmar. Hoje [segunda-feira], fomos à prisão de Santa Ana e chegamos lá, falamos com as pessoas na porta. Eles não abriram a porta nem nos deixaram entrar", disse Ivey em entrevista coletiva em San Salvador.