Economia da Índia cresceu 6,5% no ano fiscal 2024/25

A economia indiana cresceu 6,5% no ano fiscal de 2024/25, concluído em março, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (30), uma desaceleração em relação à expansão de mais de 9% observada no período anterior.

Este número é ligeiramente superior às previsões e é parcialmente explicado pelo fato de o trimestre janeiro-março ter superado as expectativas dos analistas.

No ano passado, a atividade econômica na Índia, um país com 1,4 bilhão de habitantes, foi afetada por um setor manufatureiro mais fraco, pelo consumo urbano estagnado e pela política monetária.

No entanto, a atividade se recuperou nos últimos dois trimestres, impulsionada pelos rendimentos agrícolas.

Durante o trimestre janeiro-março de 2025, o PIB cresceu 7,4% em relação ao ano anterior, a maior taxa do ano fiscal, acima dos 6,2% do trimestre anterior.

Embora a Índia continue sendo a principal economia de crescimento mais rápido do mundo, tem mostrado sinais de fraqueza e permanece abaixo da meta de crescimento de 8% do governo indiano.

A desaceleração da atividade econômica no ano passado levou o governo do primeiro-ministro, Narendra Modi, a anunciar cortes generalizados no imposto de renda progressivo, que afeta principalmente a classe média, para estimular a atividade econômica.