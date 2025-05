Domo de Ouro: como vai funcionar o escudo antimísseis anunciado por Trump

Avaliado em US$ 175 bilhões (R$ 991 bilhões), o projeto é descrito como a versão americana do “ Domo de Ferro” , escudo usado por Israel para interceptar foguetes de curto alcance.

A promessa é de que o sistema seja concluído até o fim de seu mandato, previsto para 2029, com capacidade de proteger o território dos EUA de ameaças que vão desde mísseis hipersônicos até ataques realizados a partir do espaço.

O que é o Domo de Ouro?

Custo bilionário

Trump anunciou que parte do investimento virá de seu projeto de reforma tributária , que prevê US$ 25 bilhões iniciais para o programa. Contudo, o financiamento total ainda depende da aprovação de um projeto de lei no Congresso.

Um relatório do Escritório de Orçamento do Congresso estima que apenas os componentes espaciais do sistema poderiam consumir até US$ 542 bilhões nos próximos 20 anos.