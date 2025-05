Diretor do Spotify diz que IA desenvolverá criatividade musical e não representa ameaça

O uso de ferramentas de aprendizagem automática por parte de artistas para produzir músicas gera questões sobre se as mídias geradas por IA - até mesmo de artistas totalmente virtuais - poderiam substituir artistas humanos algum dia.

O jornal sueco Dagens Nyheter e um livro recente, Mood Machine, acusaram o Spotify de contratar um pequeno grupo de produtores para criar milhares de músicas com perfis falsos de IA, que a empresa supostamente promoveu em listas de reprodução, permitindo economizar dinheiro ao evitar o pagamento de royalties mais altos a artistas reais. O Spotify nega estas acusações.

"Queremos que seres humanos reais tenham sucesso como artistas e criadores, mas o que acontecerá com a criatividade no futuro com a IA? Não sei. O que é música?", questionou Ek.