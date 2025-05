Diplomatas em visita à Cisjordânia são surpreendidos por disparos de advertência israelenses

A Autoridade Palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, acusou, nesta quarta-feira (21), o Exército israelense de ter disparado contra um grupo de diplomatas oriundos da China, Japão, México, Espanha e outros países europeus, durante uma visita que organizou com eles em Jenin.

O Exército israelense reconheceu ter realizado disparos de advertência e os justificou com o fato de os diplomatas terem "se desviado do itinerário aprovado" em Jenin, uma cidade do norte da Cisjordânia onde Israel lançou uma ofensiva militar.