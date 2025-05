Dior reporta roubo de dados não financeiros de clientes em ciberataque

A marca de luxo Dior, de propriedade do grupo LVMH, sofreu um ciberataque de alguém "não autorizado", que acessou "alguns dados", mas não "informação financeira", segundo um comunicado da empresa enviado à AFP nesta quarta-feira (14).

"Nenhuma informação financeira, incluídas as coordenadas bancárias, números IBAN ou informação relativa a cartões de crédito, estava na base de dados em questão", explicou a marca, que afirmou que continua investigando o incidente com "especialistas em cibersegurança".

A Dior é uma das principais marcas de costura, juntamente com a Louis Vuitton, do número um do luxo mundial, o grupo LVMH.